Latina, incidente sulla Pontina, auto si ribalta: due illesi. Un nuovo stradale avvenuto sulla Pontina, all’altezza del chilometro 58 per cause ancora da definire.

Un sinistro spaventoso, per cause in fase di valutazione: una Mini Cooper con a bordo un ragazzo di origine straniera e una ragazza italiana si è capovolta. L’auto che andava in direzione Nord da Latina verso Aprilia in base ai primi rilievi è finita sul guard rail e poi si è ribaltata.

Per fortuna, i due occupanti sono risultati illesi e non hanno riportato gravi ferite, sono stati condotti al Santa Maria Goretti di Latina e il loro quadro clinico preoccupa. Sul posto anche le ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco di Latina e i Carabinieri.