Latina, insulti sui social e appostamenti, donna assolta da accuse di stalking

Insulti sui social e appostamenti, donna assolta dall’accusa di stalking a Latina. L’uomo aveva denunciato l’ex moglie quando era in corso la separazione. Ma lei è stata assolta perchè il fatto non sussiste.

Lo ha deciso al termine della camera di consiglio il giudice per l’udienza preliminare Mario La Rosa nei confronti di una donna di 44 anni residente a Latina. Era accusata di stalking nei confronti dell’ex marito: si tratta di un professionista del capoluogo pontino che aveva chiesto alla Procura l’esercizio dell’azione penale e aveva presentato una denuncia.

Ieri in Tribunale si è svolto l’ultimo atto e in aula il pubblico ministero Marco Giancristofaro ha chiesto per l’imputata la pena di un anno e sei mesi di reclusione mentre la difesa ha tentato di scardinare le accuse sottolineando l’insussistenza degli elementi tipici del reato. Linea poi accolta. L’imputata ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato, un giudizio previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena in base agli elementi raccolti in fase di indagine preliminari.