Latina, intensificati controlli antidroga sull’isola di Ponza

Controlli a tappeto sull’isola di Ponza delle Fiamme Gialle pontine che proseguono nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti anche con il determinante ausilio dei cani antidroga Gingo e Jessy del Gruppo di Formia.

L’attività nel primo fine settimana di agosto è stata eseguita dai militari della Tenenza di Ponza e della Sezione Operativa Navale, insieme al contingente ATPI del Gruppo di Formia, in prossimità dei punti di sbarco dei turisti che giungono sull’isola, e in prossimità dei locali ed esercizi pubblici e luoghi della movida ponzese.

Ventuno le persone, di età compresa tra i 17 ed i 43 anni, segnalate alle competenti Prefetture (dieci a quella di Roma, tre a quella di Latina e a quella di Napoli, uno alle Prefetture di Milano, Frosinone l’Aquila, Rieti e Mantova), per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Un italiano è stato invece denunciato all’autorità giudiziaria di Cassino poiché, in seguito a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane con della cocaina, per un totale di circa 16 grammi, che è stata sequestrata. L’attività di servizio svolta dalle Fiamme Gialle ha consentito inoltre di sequestrare, anche altri centro grammi di droga tra hashish e marijuana.

“L’operazione – spiega la Guardia di Finanza – rientra in un più ampio dispositivo di monitoraggio quotidiano delle aree ritenute a rischio nel cui ambito sono stati eseguiti continui controlli ai passeggeri in arrivo ed in partenza dalla località turistica ponzese nonché ai tanti giovani che popolano le vie cittadine in questi giorni”.

