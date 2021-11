Latina, ipotesi mascherine all’aperto: la posizione di Coletta

«Non escludo più restrizioni in vista del Natale», lo dice il sindaco di Latina Coletta.

Nei giorni scorsi l’appello del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ai Sindaci e ai Prefetti del Lazio per introdurre l’uso obbligatorio delle mascherine all’aperto per contrastare il più possibile i contagi da Covid-19.

In seguito alle sue dichiarazioni il Sindaco di Roma Gualtieri ha annunciato che dal 6 dicembre potrebbero arrivare nuove restrizioni per la città di Roma, come l’uso di mascherine all’aperto. In tal senso, il Sindaco di Latina Damiano Coletta sta valutando di procedere in tale direzione. Ha infatti dichiarato: «Ci atteniamo e ci atterremo alle indicazioni che provengono dai dati oggettivi di concerto con Prefettura e Asl di Latina come abbiamo sempre fatto. Non escluderei che in vista del Natale qualche restrizione in più verrà adottata, penso all’uso delle mascherine all’aperto o in luoghi dove può crearsi assembramento. Anche il solo buon senso dovrebbe portare i singoli ad adottare scelte di questo tipo. L’appello ai concittadini è vaccinatevi e per coloro che lo hanno fatto di sottoporsi alla somministrazione della terza dose».