Latina, malore durante la pesca, sessantenne muore in spiaggia. Il dramma nei pressi di Rio Martino: diverse persone hanno visto l’uomo accasciarsi e hanno dato l’allarme. Vani i soccorsi sul lungomare di Latina, nel pomeriggio di oggi, laddove un uomo di 60 anni è morto, probabilmente a causa di un malore, mentre sulla riva era intento a preparare la canna da pesca.

A nulla è servita la corsa dei soccorritori di un’ambulanza del servizio 118: i tentativi di rianimazione non sono bastati per salvare la vita del sessantenne. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina.

Terracina, l’Anas chiude la galleria nord Monte Giove. Il provvedimento in vigore da oggi alle 11 fino al 26 novembre: resta aperta la canna in direzione sud, che diventa a due corsie e mantiene il limite di velocità a 50 chilometri orari. L’ordinanza è comparsa sul sito di Anas, ed è il seguito delle disposizioni decise con la scorsa ordinanza, che imponeva il limite a 50 all’ora, la distanza di 100 metri per i mezzi pesanti e di 200 per quelli che trasportano liquido infiammabile. La chiusura riguarda la canna direzione nord dal chilometro 104+170 al km 101+000 «per l’esecuzione delle indagini strutturali e di laboratorio finalizzate alla progettazione dell’adeguamento».