Latina, maxi incendio, novità nelle indagini

Latina, incendio in centro, l’ombra del dolo: due possibili inneschi sequestrati.

Due reperti sequestrati. E’ una delle tracce più rilevanti dell’inchiesta sul maxi incendio scoppiato mercoledì a Latina.

Le fiamme si sono sviluppate da via Isonzo fino al Piccarello e in una manciata di ore hanno divorato 35 ettari. I carabinieri della Forestale hanno repertato dei contenitori rinvenuti nella zona alle spalle di via dell’Agora.

Saranno analizzati dagli esperti mentre gli investigatori stanno raccogliendo altre testimonianze. Non ci sono dubbi sulla matrice dolosa, si cercano i piromani che potrebbero aver lanciato qualcosa dal finestrino dell’auto per poi scappare mentre transitavano in via Regione Veneto.