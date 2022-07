Latina, paziente morto al Goretti, presentata denuncia

Latina, paziente morto al Goretti: presentata una denuncia, la Procura apre un’inchiesta. Un uomo di 85 anni è morto al Santa Maria Goretti in circostanze da appurare.

Sono stati i familiari a presentare una denuncia in Procura chiedendo che venga fatta piena luce su quello che è accaduto a partire dal 22 giugno scorso quando a causa di una caduta in casa l’uomo è stato portato in ospedale. E’ stata la moglie a chiamare i soccorritori.

Inizialmente il quadro clinico dell’anziano sembrava buono, la Tac aveva escluso complicazioni e dall’ospedale hanno chiamato i familiari per le dimissioni ma l’85enne è scomparso e non si sono sapute più sue notizie, fino a quando alcuni giorni dopo, sempre l’ospedale ha chiamato i familiari che nel mentre avevano allertato i Carabinieri. Dal Goretti hanno fatto sapere che il quadro clinico era precipitato e l’uomo era ricoverato in un reparto e che in un secondo momento è morto. I parenti chiedono che venga fatta piena luce.