Latina, percepiscono per 2 anni il reddito di cittadinanza, ma non gli spettava: 27mila euro da restituire. Sono 4 le persone denunciate.

A seguito dei rituali controlli e servizi del monitoraggio del territorio posti in essere dai carabinieri per far venire a galla tutti i casi di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza senza averne titoli, sono emersi nuovi scenari relativi a quattro soggetti in posizione di illecità.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha denunciato 4 persone del Sud Pontino di 44, 64, 58 e 29 anni, poiché avevano omesso di comunicare all’Inps informazioni inerenti allo stato detentivo proprio o dei familiari conviventi, percependo quindi in maniera indebita denaro dal 2020 per un importo complessivo di circa euro 27.000. Soldi che ora dovranno restituire.