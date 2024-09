Minacciato e colpito con un pezzo di legno per prendere 150 euro e lo smartphone che aveva con sé. Vittima della rapina avvenuta la sera dello scorso 26 agosto nelle vicinanze della stazione di Aprilia in provincia di Latina, un 40enne che era stato avvicinato da un uomo che avrebbe dovuto stare agli arresti domiciliari.

Latina, rapina vicino alla stazione di Aprilia: vittima colpita con un bastone per 150 euro

Invece il bandito 33enne lo ha minacciato e lo colpito con un pezzo di legno, lo stesso attrezzo usato poi anche per danneggiare la sua auto. Tutto per prendergli 150 euro e il telefono cellulare.

Le indagini dei carabinieri hanno portato, tre giorni fa, a trovare e denunciare la complice del rapinatore, una 24enne residente ad Aprilia, ma di fatto senza fissa dimora, che dovrà di rapina in concorso. La ragazza infatti avrebbe agito in ausilio del 33enne durante la rapina.

Scippano coppia di anziani

Indagine lampo dei carabinieri per un’altra rapina in concorso avvenuta lo scorso 6 settembre sempre ad Aprilia. Due 30enni di Roma, un uomo e una donna, sono stati denunciati nelle scorse ore per la rapina nella quale sono rimasti feriti due anziani, marito e moglie.

Secondo quanto ricostruito tutto è iniziato con l’arrivo dell’uomo un 34enne alle spalle della signora. La vittima sarebbe stata infatti assalita alle spalle per prenderle la borsa, strappata con violenza tanto da farla cadere a terra.

Nel tentativo di difendere la moglie anche il marito è caduto a terra a causa della violenza del rapinatore. Entrambi i coniugi, sono stati successivamente visitati e refertati presso l’ospedale di Aprilia.