Latina, Scuola dell’infanzia, possibili tagli a tempo prolungato alla San Marco

Latina, Scuola dell’infanzia, il Comune taglia il tempo prolungato alla San Marco. L’orario pomeridiano non sarà più previsto dal prossimo anno scolastico, si prospettano disagi alla San Marco: le famiglie scrivono all’ente locale.

La San Marco attualmente garantisce la permanenza dei bambini anche nel pomeriggio con servizio mensa, ma dalla prossima annualità non dovrebbe più essere così. Con la pubblicazione del bando per il prossimo anno scolastico, quello 2022/2023, i genitori hanno notato che il Comune non prevede orari di apertura oltre le ore 14. Un’eventualità che ha spinto una rappresentanza delle famiglie a rivolgersi all’ente municipale con la speranza che il servizio non venga ridimensionato. In una lettera protocollata ieri in Comune dai genitori, le famiglie manifestazione preoccupazione e possibili disagi in relazione all’impossibilità di usufruire del servizio di orario pomeridiano parlando del rischio di ‘non voler investire sulla crescita e sull’educazione dei nostri figli e sul benessere delle famiglie anche in relazione alle necessità lavorative dei genitori’ dicono.

Specie poi ‘in un periodo storico in cui essere lavoratore è un’esigenza indispensabile e quindi meritevole di essere tutelata. Tale benessere e crescita dei bambini dovrebbe essere garantita dalle istituzioni tutte e dal sindaco, in primis, nelle sue funzioni di Ufficiale di Governo. Ebbene – proseguono – molti di noi hanno scelto di far frequentare la scuola dell’infanzia San Marco ai propri bambini, non solo per l’indiscutibile prestigio della stessa e per l’encomiabile lavoro del personale didattico, ma anche per via del servizio pomeridiano che poteva garantire una gestione familiare ottimale’.