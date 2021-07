Latina, stop servizio di raccolta stradale indifferenziata

II servizio di raccolta stradale della frazione indifferenziata a Latina si ferma, con ripercussioni nella pulizia della città, mentre resterà attiva la raccolta di carta, plastica, metalli, vetro e umido, per questo sarà fondamentale che i cittadini separino il più possibile i rifiuti.

Infatti, l’impianto della Rida lavora l’immondizia non differenziata, per trasformarla in “eco”balle da bruciare poi in inceneritori e cementerie. Non è la prima volta che la ditta chiude i cancelli.

Ancora non è chiaro se ci saranno disagi anche nelle altre città che si servono di Rida per smaltire l’indifferenziato, tra cui Aprilia.

seguono aggiornamenti