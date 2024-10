Latina, usa una casa vuota come base di spaccio: trovati oltre 8 kg di marijuana

Latina, usa una casa vuota come base di spaccio: trovati oltre 8...

Oltre 8 kg di marijuana trovati in una casa vuota a Cisterna di Latina. A dare l’allarme il proprietario dell’immobile, disabitato da diversi anni, che durante una visita alla struttura ha trovato delle buste di carta con dentro qualcosa di sospetto.

L’uomo ha quindi chiamato i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina che hanno effettuato un’ispezione e scoperto che oltre a 13 buste con 500 grammi ciascuna di infiorescenze di marijuana anche un secchio con altri 2 chili della stessa sostanza.

Sono quindi iniziate le indagini che hanno portato lo scorso 30 ottobre alla denuncia di un 56enne di Latina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti sono iniziati lo scorso 10 ottobre, dopo la segnalazione di buste “sospette” nel suo immobile disabitato da anni. Giunti sul posto, i militari alla presenza del proprietario, hanno effettuato un’ispezione nei locali indicati dall’uomo e scoprendo così oltre 6 chili e mezzo di infiorescenze di marijuana divisi tra le decine di buste, più il secchio pieno e del materiale riconducibile al medesimo contesto.

Gli investigatori hanno lavorato per settimane per ricostruire i fatti e alla fine sono riusciti a risalire all’indagato che ai militari ha confermato che la sostanza stupefacente fosse la sua. La droga sequestrata, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, sarà inviata l Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma per le analisi qualitative e quantitative.