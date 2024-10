Latina, vende vodka a un 15enne che finisce in ospedale: chiuso locale...

Alcolici ai minorenni, chiuso per sette giorni locale in provincia di Latina. E’ stato un drammatico episodio a sollevare il caso dell’attività di Priverno che avrebbe venduto bevande alcoliche a minorenni. Un 15enne si è sentito male ed è finito in ospedale a fine agosto dopo aver bevuto una bottiglia di vodka, comprata appunto nel locale.

Latina, vende vodka a un 15enne che finisce in ospedale: chiuso locale a Priverno

Da qui la denuncia da parte del padre del ragazzo ai militari dell’Arma ed i successivi accertamenti, da cui è emerso che il titolare dell’attività, anche in altre occasioni non avrebbe accertato l’età di chi chiedeva di acquistare alcolici. Tanto che il 15enne si sarebbe recato lì proprio perché “noto” per questo motivo.

il Questore di Latina, valutate quindi le circostanze e rilevato il pericolo concreto per la sicurezza dei cittadini ed in particolare per i minori, ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza dell’attività, provvedimento che ha efficacia a partire da oggi, primo giorno di chiusura per l’attività.

Il provvedimento, della durata di sette giorni, è stato emesso in seguito alla segnalazione pervenuta dai Carabinieri della Stazione di Priverno, che avevano denunciato il titolare dell’attività, per aver venduto alcolici ad un minore e per lesioni colpose.