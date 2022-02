Latina, vola dalla scarpata: incidente mortale a Roccasecca

Vola dalla scarpata con l’auto: ennesimo mortale in provincia di Latina. E’ successo nella giornata di ieri: un’auto è volata giù dalla scarpata non lasciando scampo al conducente. L’incidente a Roccasecca dei Volsci, nella zona più frequentata dagli amanti del deltaplano e del parapendio. A perdere la vita è stato Luigi Leoni, 76enne di Sonnino. Sono in corso le indagini per capire se è stato un incidente o se si è lanciato volontariamente nella scarpata.

Di recente è purtroppo solo uno dei tanti incidenti mortali che si sono verificati in provincia di Latina negli ultimi giorni: ieri è giunta la notizia del decesso di una donna originaria della provincia di Latina a Grosseto, che si aggiunge agli altri cinque che si sono susseguiti in pochi giorni.