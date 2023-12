Nascosto in un camion tra casse di birra e detersivi. Così un latitante, ritenuto membro di una banda di ladri, ha cercato di scappare all’estero per tornare in patria. L’uomo di nazionalità albanese è stato scoperto e arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Bari.

Latitante si nasconde tra la merce di un camion: tentava la fuga all’estero tra le casse di birra

I Finanzieri del II Gruppo Bari, nell’ambito degli ordinari controlli eseguiti nel sedime portuale sui passeggeri e sulle merci, hanno tratto in arresto il latitante nascosto tra la merce contenuta in un tir sottoposto a controllo ed in procinto di imbarcarsi per l’Albania.

Nascosto tra i bancali

In particolare, durante l’attività di vigilanza sui flussi commerciali diretti in territori extra-Schengen, le Fiamme Gialle hanno eseguito un’attenta ispezione dell’autoarticolato che trasportava merce di varia natura (detersivi e birra).I finanzieri introducendosi fisicamente tra la merce stivata, hanno scoperto che nascosto tra i vari bancali c’era un uomo di origine albanese.

Accertamenti

Sono iniziati quindi gli accertamenti ed in base alle risultanze emerse dalle banche dati è stato scoperto l’uomo nascosto risultava attinto da un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania lo scorso 19 luglio, e ritenuto membro di un’organizzazione di soggetti albanesi specializzata nei furti nel territorio del Cilento.

Fermato dai Finanzieri, l’uomo non ha opposto resistenza, ed è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Bari a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.