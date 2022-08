Latium Festival 2022, successo per l’apertura ufficiale

Una gran bella partenza quella che nei giorni scorsi, si è consumata a Cori per il Latium Festival dove, nel teatro all’aperto presso la cornice il tempio d’Ercole (I sec. a.C.), si è svolta la manifestazione che porta gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo nella città lepina. A Cori infatti i gruppi soggiornano per oltre dieci giorni portando la loro arte e la loro cultura in giro per le province della regione.

Tutto esaurito per la serata che ha visto la ripartenza del Festival senza le restrizioni dovute al Covid degli anni precedenti. Lo spettacolo sul palco è stato preceduto dalla PARATA MONDIALE DEL FOLKLORE con i gruppi che, partendo dall’ex campo sportivo di Cori monte, hanno attraversato piazza Signina tra gli applausi della folla fino ad arrivare al tempio d’Ercole.

Allo spettacolo era presente l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Mauro De Lillis e il delegato alla Cultura Michele Todini. “Apriamo l’edizione 2022 del Latium World Folkloric Festival – ha detto il primo cittadino – la manifestazione che ogni anno porta nella nostra città “il mondo intero”. Di nuovo, come in passato, impareremo qualcosa che ignoravamo, vivremo momenti anche di spensieratezza e divertimento in compagnia dei nostri ospiti, nuove amicizie nasceranno. Grazie al Festival, Cori metterà il suo piccolo tassello sulla strada della comprensione reciproca tra popoli geograficamente distanti e culturalmente diversi. Una straordinaria opportunità di crescita umana per tutti noi, una “scuola” di tolleranza e di pace. Dobbiamo esserne orgogliosi e proteggere quello che è un nostro patrimonio, anzi, dobbiamo lavorare per migliorarlo ancora.