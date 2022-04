L’attrice Ludovica Bargellini morta a Roma in un incidente stradale

Tragedia nella notte a Roma. L’attrice Lodovica Bargellini, 35 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Cristoforo Colombo all’incrocio con via di Grotta Perfetta. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione la donna, sola al volante, sarebbe andata a sbattere prima contro uno spartitraffico, poi contro un muro. Ancora ignote le cause che hanno portato all’impatto, non si esclude l’ipotesi del colpo di sonno.

L’attrice, nata a Pistoia ma trasferitasi a Roma per studiare al centro sperimentale di cinematografia, viveva nella zona dell’Appio Latino. Stava tornando a casa quando la sua auto ha sbandato. Attrice teatrale e televisiva, tra i suoi lavori di maggio successo spicca la partecipazione alla serie Tv Sky Young Pope.

Notizia in aggiornamento.