Laura Cremaschi e lo sfogo sul viso, l’appello su Instagram: “Attenti a giudicare”

View this post on Instagram

Queste foto risalgono a novembre 2015. E’ molto difficile per me pubblicare queste foto, anche doloroso. Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa! Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta! Oggi ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema… con la cura giusta tutto sul risolve! Ovviamente non vi siete mai accorti di nulla perché con la giusta luce, i filtri e le modifiche tutto magicamente cambia! Però state attenti a giudicare, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone ❤️ comunque ringrazio il professor Fabrizi per il miracolo. Ps. Non ha Instagram e forse non leggerà mai questo messaggio, però mi ha cambiato la vita!