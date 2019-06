Laura e Biagio: buona la prima!

E’ dunque partito l’atteso mega show live che vede sullo stesso palco Laura Pausini e Biagio Antonacci. Uniti da anni di profonda amicizia e stima reciproca, i due amatissimi artisti hanno inaugurato questa spettacolare tournèe dallo Stadio San Nicola di Bari, con uno show ricco di grandi sorprese, e con una scaletta che racchiude i loro più grandi successi: più di tre ore di musica e divertimento, che travolgeranno il pubblico, coinvolgendolo in uno show che rimarrà nella storia della musica italiana.

C’è da sottolineare che Luca Tommassini, direttore artistico del tour, ha lavorato per mesi con i due artisti per creare un concerto che, anche a livello di scenografia e coreografie, rappresenti al top la loro ‘casa nuova’.

A rendere unico un show simile, il numero e la qualità di ciascuno dei professionisti chiamati a ‘sostenere’ i due artisti: sul palco con Laura e Biagio, la band formata dal direttore musicale per Laura Pausini Paolo Carta (chitarra), dal direttore musicale per Biagio Antonacci Massimo Varini (chitarra), da Placido Salamone (chitarra), Fabio Coppini (tastiere), Gareth Brown (batteria), Roberto Gallinelli (basso), Ernesto Lopez (percussioni) e Yuri Barilaro (tastiere).

Inoltre, 4 archi (Giulia Monti, Francesca Musnicki, Caterina Coco, Giulia Sandoli), 4 coristi (Claudia D’Ulisse, David Blank, Gigi Fazio e Roberta Granà) e 9 ballerini. Le coreografie sono di Filippo Ranaldi.

Un mega show ‘griffato’

Uno spettacolo nello spettacolo, al quale hanno preso parte anche stilisti di fama: ad esempio, per la produzione dei vestiti di musicisti e ballerini è stato utilizzato materiale riciclato, grazie alla collaborazione tra la costumista Claudia Tortora, l’Accademia di Costume e Moda e SCART il progetto artistico del Gruppo Hera che usa gli scarti di lavorazione industriale come materia prima per nuove creazioni. Il Progetto Scart del Gruppo Hera ha anche contribuito alla realizzazione di parte della scenografia, grazie all’uso di materiale riciclato per diffondere un messaggio di modalità virtuose e di rispetto per l’ambiente. Inoltre, le staff-uniform ufficiali del tour sono fornite da Lay.

Riguardo ai due protagonisti, per l’opening e la chiusura di ogni concerto, Laura Pausini indossa abiti Armani mentre, nel corso dello show la cantante indossa outfit creati per lei o selezionati appositamente alle ultime sfilate di Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Redemption, Fausto Puglisi e Giada Curti. Biagio Antonacci indossa invece abiti esclusivamente Emporio Armani per tutto il tour. Stylist di Laura e Biagio è Andrea Mennella.

Ricordiamo che è attualmente in radio ‘In questa nostra casa nuova‘ (su etichetta Iris distribuita da Sony Music), il primo brano ideato e composto da Biagio Antonacci per unire la sua voce e quella di Laura Pausini. Il video tratto da questo singolo è stato girato tra Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv, e la stazione ferroviaria di Roma Ostiense, grazie alla collaborazione con Trenitalia e Fondazione FS.

Racconta la storia di un ragazzo che rincorre la donna che ama attraverso varie epoche, dagli anni ‘40 del secolo scorso ai giorni nostri.

Queste tutte le date del tour “Laura Biagio Stadi 2019” (prodotto e organizzato da Friends & Partners): domani 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 e il 5 luglio allo Stadio di San Siro di Milano, l’8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e l’1 agosto alla Fiera di Cagliari.

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali (si potranno acquistare massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio).

Ecco la scaletta per i fan più esigenti:

1) Un’emergenza d’amore (brano di Laura Pausini) / Liberatemi (brano di Biagio Antonacci); 2) Resta in ascolto (brano di Laura Pausini); 3) Non è mai stato subito (brano di Biagio Antonacci); 4) Il coraggio di andare (brano di Biagio Antonacci e Laura Pausini); 5) E Sta a Te (brano di Laura Pausini)

6) MEDLEY

Sappi amore mio (brano di Biagio Antonacci); Tu sei bella (brano di Biagio Antonacci); Le cose che hai amato di più (brano di Biagio Antonacci); Non ci facciamo compagnia (brano di Biagio Antonacci); Mi fai stare bene (brano di Biagio Antonacci)

7) Ti penso Raramente (brano di Biagio Antonacci); 8) Sognami (brano di Biagio Antonacci); 9) Una storia che vale (brano di Laura Pausini); 10) Lato destro del cuore (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci); 11) La geografia del mio cammino (brano di Laura Pausini) / Le cose che vivi (brano di Laura Pausini)

12) MEDLEY

La solitudine (brano di Laura Pausini); In assenza di te (brano di Laura Pausini); Incancellabile (brano di Laura Pausini); Strani amori (brano di Laura Pausini); Simili (brano di Laura Pausini)

13) Se io, se lei (brano di Biagio Antonacci); 14) Pazzo di lei (brano di Biagio Antonacci); 15) Buongiorno bell’anima (brano di Biagio Antonacci); 16) Se non te (brano di Laura Pausini) / Non ho mai smesso (brano di Laura Pausini); 17) Frasi a metà (brano di Laura Pausini); 18) Primavera in anticipo (brano di Laura Pausini); 19) Se è vero che ci sei (brano di Biagio Antonacci); 20) In una stanza quasi rosa (brano di Biagio Antonacci); 21) Ritorno ad amare (brano di Biagio Antonacci); 22) Convivendo (brano di Biagio Antonacci)

23) LAURA CANTA BIAGIO

Se tornerai / Sei / L’amore comporta / Ti ricordi perché (brani di Biagio Antonacci)

24) BIAGIO CANTA LAURA

Ho creduto a me / Il mio sbaglio più grande / Fidati di me (brani di Laura Pausini)

25) Non è detto (brano di Laura Pausini); 26) Quanto tempo e ancora (brano di Biagio Antonacci); 27) Vivimi (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci); 28) Come se non fosse stato mai amore (brano di Laura Pausini); 29) Iris (brano di Biagio Antonacci); 30) In questa nostra casa nuova (brano di Biagio Antonacci e Laura Pausini)

BIS

31) Non vivo più senza te (brano di Biagio Antonacci); 32) Invece no (brano di Laura Pausini); 33) Tra te e il mare (brano di Laura Pausini, scritto da Biagio Antonacci)

Max