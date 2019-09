Laura Pausini, Instagram hackerato: l’annuncio della cantante

Il profilo Instagram ufficiale di Laura Pausini vittima degli hacker. Da diverse ore il profilo Instagram @laurapausini è entrato in possesso di alcuni truffatori che sfruttando la popolarità della cantante stanno promuovendo finti concorsi che promettono regali come iPhone, Apple Watch, MacBook Pro, Giftcard Amazon e addirittura automobili Tesla.

Ovviamente si tratta solo di una truffa che non ha nulla a che vedere con la cantante che da pochi minuti ha evidenziato l’attacco hacker tramite il suo profilo Twitter: “Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile”.

Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile. Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it. LPSTAFF. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 24, 2019

Laura Pausini vittima degli hacker: attenzioni ai link sul profilo Instagram

In attesa che la situazione rientri alla normalità, il team di Laura Pausini si è attivato per rientrare in possesso dell’account Instagram violato, l’invito è quello di evitare di cliccare sui link presenti nelle Instagram Stories e nel link in bio. Con buona probabilità infatti dietro i falsi concorsi si nascondono link malevoli che possono compromettere i dispositivi e attivare costosi abbonamenti a pagamento.