Laura Pausini positiva al Covid

(Adnkronos) – “Ebbene, sì. C’era qualcosa che non andava…”. Comincia così il tweet della cantante Laura Pausini, appena tornata dalla conduzione dell’Eurovision Song Contest, in cui annuncia di essere positiva al Covid. “Non mi sento bene da sabato – nel corso della finale Eurovision aveva avuto un leggero malore dietro le quinte -. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare”.

“Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad Amor a la Musica questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America. Spero presto. Vi amo tutti!”.