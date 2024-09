Laura Pausini riceve una nuova nomination ai Latin Grammy Awards 2024

Laura Pausini ha ottenuto una prestigiosa nomination alla 25ª edizione dei Latin Grammy Awards, che si terrà il 14 novembre 2024 al Kaseya Center di Miami. La cantante italiana è stata candidata nella categoria “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” grazie al suo ultimo album *Anime Parallele* (in versione spagnola Almas Paralelas). Questo riconoscimento si aggiunge al suo lungo elenco di successi, confermando ancora una volta la sua influenza sulla scena musicale internazionale.

Tra i protagonisti delle nomination, spicca anche Julio Reyes Copello, candidato come “Productor del Año”, per aver prodotto la traccia “Vale la pena” all’interno dell’album di Pausini.

Aggiornamento ore 9

Laura Pausini non è nuova ai Latin Grammy, avendo già ricevuto numerosi riconoscimenti durante la sua carriera. Solo lo scorso anno, nel 2023, la cantante è stata celebrata dall’Academia Latina de la Grabación come Latin Recording Academy Person of the Year.

In quell’occasione, Pausini è stata protagonista di un evento tributo a Siviglia, in cui artisti di tutto il mondo hanno reinterpretato il suo vasto repertorio. La cerimonia ha rappresentato un momento speciale nella sua carriera, consolidando la sua presenza nel panorama musicale latino e internazionale.

Aggiornamento ore 9,30

“Anime Parallele/Almas Paralelas”, pubblicato nell’ottobre 2023, ha riscosso un grande successo, confermato anche dalla nomination ai Latin Grammy 2024. Questo disco, composto da brani inediti, ha segnato il ritorno di Pausini sulle scene dopo una pausa dalla musica.

La collaborazione con Julio Reyes Copello, noto produttore latino, ha aggiunto valore all’album, in particolare con la traccia *Vale la pena*. La nomination di Reyes Copello come Productor del Año riflette la qualità e il livello di produzione del progetto discografico, che ha ricevuto ampi consensi dalla critica.

Aggiornamento ore 10