Laura Torrisi, chi è: età, Instagram, vita privata e carriera dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni

Ci avviciniamo alla finale di Amici Celebrities e ci siamo chiesti cosa succede oggi, 16 Ottobre 2019 nella puntata dello show condotto da Michelle Hunziker? Ecco, come nuova importante anticipazione abbiamo conosciuto i nomi dei quattro finalisti.

Grazie agli spoiler sappiamo anche nella puntata di stasera chi sono i due eliminati della quinta puntata di Amici Celebrities. Ebbene, si tratta di Laura Torrisi e Emanuele Filiberto.

Una doppia, sofferta eliminazione che lascerà qualcuno magari poco soddisfatto. Se conosciamo bene il Principe Emanuele Filiberto Di Savoia, però, cosa sappiamo di Laura Torrisi?

Chi è in effetti Laura Torrisi e come nasce la sua popolarità? Conosciamo, certo, la sua relazione con Pieraccioni. Ma a parte questo? Indaghiamo un pò più da vicino sulla storia di vita e professionale di Laura Torrisi.

Amici Celebrities: eliminati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto. Chi è l’ex di Pieraccioni

La quinta puntata di Amici Celebrities andrà in onda su Canale 5 il 16 ottobre 2019 in prima serata. Nel nuovo appuntamento di “Amici Celebrities“, condotto da Michelle Hunziker si è dunque arrivati a sapere chi sono i finalisti.

Con le prime eliminazioni di Laura Torrisi e Emanuele Filiberto, dunque i concorrenti in gara saranno quattro: Ciro Ferrara, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Filippo Bisciglia.

Ma chi è Laura Torrisi l’ultima eliminata dal reality della De Filippi che pure aveva riscosso successo in Amici Celebrities?

Laura Torrisi è un’attrice, conosciuta come la protagonista di Una moglie bellissima, film diretto da Pieraccioni. Laura ha appunto partecipato ad Amici Celebrities. E’ molto, molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram. E questo è il suo profilo: torrisilaura.

Laura Torrisi nasce nel 1979 ed è originaria della Toscana. Laura decide fin da bambina di voler sfondare nel mondo dello spettacolo, e in poco tempo troverà la sua strada sul grande e piccolo schermo.

Grazie alla sua proverbiale bellezza Laura Torrisi troverà subito le prime porte aperte. E’ risaputo come la sua prima apparizione televisiva sia al concorso di Miss Italia, dove riesce ad arrivare fra le finaliste.

Pur non vincendo, la kermesse permette a Laura di ottenere una discreta notorietà che la giovane destinata a diventare attrice decide d’investire in diversi provini per celebri produzioni cinematografiche: quando viene ingaggiata per una parte in Lucignolo di Massimo Ceccherini, Laura capisce che le porte dello show business si sono ufficialmente spalancate e decide di ingranare la quarta in questo senso. Quelle che la porteranno, come si vede nel post Instragram di sotto, ad ottenere un grande successo di pubblico, malgrado l’eliminazione odierna.

Laura Torrisi, trova poi grande popolarità con l’esperienza a Grande Fratello 2006, a seguito del quale viene seguita dal regista Leonardo Pieraccioni, che decide di prenderla sotto la sua ala e di proporle la parte di co-protagonista nel suo ultimo film: Una moglie bellissima.

Il film è un successo di botteghino e fra Laura e Leonardo non sboccia soltanto una grande intesa artistica, i due s’innamorano anche nella vita reale. La loro storia, prima nascosta e poi ufficiale fa impazzire i fan.

Nel 2010 nasce anche la loro bambina, Martina. Nel 2013 l’equilibrio purtroppo si spezza e la Torrisi decide di lasciare Pieraccioni, cercando di ricostruire i cocci della sua vita. Nel 2017 Laura riesce a trovare una nuova fiamma, il pilota rally Luca Betti. Nel 2019 Laura viene chiamata a partecipare ad Amici Celebrities, donando all’attrice la possibilità di tornare nuovamente sul piccolo schermo.

