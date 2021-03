Laurentina, Città Metropolitana: “Dal MIT fondi per fare i lavori fino ad Ardea”

Città Metropolitana dichiara: presto si potranno riprendere i lavori sulla Laurentina arrivando fino ad Ardea. “Dopo aver sbloccato 4 milioni di euro di finanziamento per il rifacimento del tratto stradale dal GRA alla rotonda del Cimitero della Laurentina, arriveranno dal Mit ulteriori finanziamenti che ci consentiranno di proseguire i lavori fino ad Ardea“, scrive la ex Provincia di Roma in una nota stampa.

“Sono stati messi a disposizione di Città metropolitana di Roma 1 milione e 700mila euro che ci permetteranno di completare un lavoro atteso da tempo”, continua l’Ente metropolitano, che ha competenza sulle strade provinciali. “Sono state posizionate le telecamere di sorveglianza collegate alla nostra centrale operativa per operazioni di controllo, prevenzione e repressione. Durante l’incontro di questa mattina con il Comitato 5 Colline abbiamo programmato verifiche dei semafori in alcuni tratti segnalati, che risulterebbero non funzionanti. Per quanto concerne l’illuminazione, i lavori sono praticamente ultimati e non appena Acea procederà ad attivare il contatore, potremmo accendere i lampioni”.

“Dopo aver lavorato per sbloccare fondi fermi da tantissimi anni, grazie anche all’intervento della Sindaca Raggi presso il Governo, appena approvato il Bilancio dell’Ente, procederemo alla realizzazione degli interventi”, conclude Città Metropolitana. gli uffici sono già impegnati nella progettazione dei lavori. “Continueremo l’interlocuzione con i Comitati, con i cittadini e con altri Enti per giungere al più presto ad una risoluzione rapida ed efficace”.