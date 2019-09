Lautaro Martinez, tripletta con l’Argentina e messaggio a Conte: è lui il bomber dell’Inter?

L’sms per Conte è arrivato: Lautaro Martinez glielo ha spedito nella notte durante la gara della sua Argentina con il Messico. Tripletta e messaggio all’Inter, come a dire: io ci sono. Il Toro ha steso i messicani con una tripletta, confezionata tutta in un tempo solo. Un risultato incredibile che segna alcuni record per l’attaccante nerazzurro.

Era dal ‘77 infatti che un argentino non siglava tre gol in appena 45 minuti, mentre bisogno tornare addirittura agli anni ‘30 per trovare un giocatore albiceleste in grado di calare il tris contro il Messico. Ci volevo un ‘Toro’ affamato per aggiornare le statistiche. Lautaro Martinez è apparso infatti insaziabile e sorretto da una forma fisica invidiabile.

Lozano punge poco

Cambi di direzione, accelerazioni brucianti, senso del gol e la capacità di fare reparto da solo. Lautaro ha dimostrato tutto questo nel giro di un tempo, mandando chiari segnali ad Antonio Conte, che dovrà scegliere tra lui e Sanchez il partner di Lukaku. Dopo la tripletta della notte Martinez si candida ad una maglia da titolare nel prossimo impegno dei nerazzurri in campionato.

Bene a metà l’altro esponente della Serie A Lozano, che si è dovuto arrendere dinanzi alla giornata di grazia del collega interista. Qualche guizzo e due timidi tentativi di tiro salvano una prestazione altrimenti insufficiente.