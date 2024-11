Lavori a Piazza Risorgimento, da sabato cambia viabilità

Piazza Risorgimento si prepara a cambiare volto nell’ambito delle opere di riqualificazione previste per il Giubileo 2025. A partire da sabato 16 novembre, infatti, entrerà in vigore un nuovo assetto della viabilità che modificherà radicalmente la circolazione nell’area.

Piazza Risorgimento, modifiche alla viabilità

Il piano viario appena introdotto prevede l’attivazione di moderni impianti semaforici all’incrocio con via Cola di Rienzo e via Crescenzio. Inoltre, la tradizionale rotatoria sarà sostituita da una circolazione a due corsie per senso di marcia su tre diversi rami. Queste novità non solo ottimizzano il traffico ma creano le condizioni per proseguire i lavori nella restante parte della piazza.

La Polizia Locale di Roma Capitale garantirà una maggiore presenza nella zona per facilitare l’adattamento dei cittadini alle nuove regole di circolazione, con particolare attenzione alle prime settimane di transizione.

L’intervento su Piazza Risorgimento punta a una trasformazione profonda che favorisca i pedoni. La riduzione delle aree dedicate al traffico veicolare permetterà di ampliare i marciapiedi e incrementare gli spazi pedonali, rendendo la piazza un luogo più accessibile e vivibile per residenti, turisti e pellegrini. Il progetto prevede anche il miglioramento degli attraversamenti pedonali e l’installazione di indicatori tattili per favorire la sicurezza e l’autonomia di chi ha difficoltà motorie o sensoriali.

La riqualificazione, finanziata con un investimento di 5,2 milioni di euro nella prima fase e affidata alla Società Giubileo 2025, mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale della piazza. Tra gli interventi figurano la pedonalizzazione del lato sud, verso le mura vaticane, e l’introduzione di nuove aree verdi, ideali per migliorare il comfort durante i mesi estivi. Si punta a creare un equilibrio tra funzionalità e sostenibilità, in vista dell’arrivo di milioni di visitatori durante il Giubileo.

Oltre a migliorare l’aspetto estetico e pratico della piazza, il progetto ha un obiettivo strategico: rendere Piazza Risorgimento un punto di riferimento per la mobilità urbana, capace di gestire il flusso dei pellegrini e garantire al tempo stesso una qualità della vita elevata per i residenti.