Lavori ferroviari nella Capitale: collegamenti a rischio e disagi per chi viaggia, ecco quando

Lavori ferroviari nella Capitale e collegamenti a rischio: disagi per chi viaggia sulla rete di Roma. Saranno quattro giorni di fuoco per i pendolari: ridotti i collegamenti con l’aeroporto di Fiumicino e, per sopperire, previsto un servizio di navette sostitutive.

Disagi ferroviari: linee interessate e soluzioni di emergenza

Per chi si sposta sulle linee ferroviarie tra Roma, Fiumicino e Viterbo, da domani, 28 novembre e fino a al 1° dicembre, bisognerà armarsi di pazienza: per via di cruciali lavori di manutenzione sul nodo ferroviario di Roma ci sarà l’interruzione del servizio ferroviario delle linee FL1, FL3 e del Leonardo Express. Per fronteggiare i disagi, Trenitalia ha previsto un servizio sostitutivo con autobus. Nei primi due giorni, l’interruzione si riferirà al tratto Roma Ostiense-Fiumicino Aeroporto, poi nei successivi i lavori si trasferiranno al tratto tra Roma Tiburtina e Fiumicino.

La linea FL1 che collega Orte a Fiumicino Aeroporto, attraversando Roma Tiburtina, Tuscolana e Ostiense, verrà dunque interrotta. I treni saranno limitati a Roma Ostiense nei primi due giorni di lavori, il 28 e 29 novembre, e poi a Roma Tiburtina, il 30 novembre e il 1° dicembre. Anche i treni della linea FL3 subiranno modifiche, con limitazioni dei collegamenti a Roma Ostiense.

Leonardo Express, il servizio diretto e senza fermate intermedie tra Roma Termini e l’Aeroporto di Fiumicino, con frequenza ogni 15 minuti, sarà del tutto sospeso per l’intero periodo.

Trenitalia ha organizzato una rete di bus sostitutivi. Per la FL1 ci saranno bus che copriranno le principali fermate intermedie, tra cui Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria, Fiera di Roma, Parco Leonardo e Fiumicino Aeroporto. Ecco poi anche un servizio navette sostitutive per il Leonardo Express, con bus che patiranno da Roma Termini per arrivare all’Aeroporto di Fiumicino senza fermate intermedie.

