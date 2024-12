Lavori notturni sulla Diramazione Roma Sud: gli aggiornamenti

La D19 Diramazione Roma Sud, parte del collegamento autostradale A1 Milano-Napoli, sarà interessata da chiusure notturne per consentire lavori di rifacimento della viabilità di collegamento a Tor Vergata. Anas e Autostrade per l’Italia hanno comunicato dettagli su tempistiche e deviazioni per minimizzare disagi. Le chiusure riguarderanno tratti specifici nelle notti tra il 4 e 5 dicembre e il 9 e 10 dicembre, includendo interruzioni al traffico e alla fruizione delle aree di servizio. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la funzionalità del tratto stradale.

Chiusure tra G.R.A. e Torrenova per lavori: dettagli e orari

Nelle notti del 4 e 5 dicembre, dalle 21:00 alle 5:00, il tratto compreso tra l’allacciamento con il Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) e Torrenova sarà chiuso in entrambe le direzioni. Durante queste ore, non sarà possibile accedere alla D19 Diramazione Roma Sud verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, i conducenti potranno utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere nuovamente la Diramazione Roma Sud all’ingresso di Torrenova. L’area di servizio “Tuscolana Ovest”, situata nel tratto chiuso, rimarrà anch’essa non accessibile. Il parcheggio per veicoli pesanti all’interno dell’area sarà chiuso anticipatamente, dalle 18:00 delle serate interessate, fino alla riapertura prevista alle 5:00 del giorno successivo.

Ulteriori chiusure programmate: lunedì 9 e martedì 10 dicembre

Un’ulteriore chiusura riguarderà il tratto Torrenova-G.R.A., in direzione Roma, dalle 21:00 di lunedì 9 dicembre fino alle 5:00 di martedì 10 dicembre. In questo caso, i veicoli saranno obbligati a uscire a Torrenova e a proseguire lungo la rete viaria urbana per raggiungere il G.R.A.

Anche l’area di servizio “Tuscolana Est”, localizzata lungo il tratto interessato, sarà chiusa nello stesso periodo. Come nel caso precedente, il parcheggio riservato ai mezzi pesanti sarà reso inaccessibile a partire dalle 18:00 fino alla conclusione delle operazioni di chiusura.

Indicazioni per una mobilità alternativa

Le chiusure notturne sulla D19 sono parte di un piano di manutenzione straordinaria volto a garantire una viabilità più sicura e moderna.

Autostrade per l’Italia e Anas invitano gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti in anticipo, sfruttando percorsi alternativi indicati e consultando gli aggiornamenti in tempo reale forniti tramite i canali ufficiali.