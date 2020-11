Lavori sulla metro A, sette stazioni chiuse: al via tre mesi di lavori: chiuderanno sette stazioni, si comincia da Flaminio. In totale il programma di manutenzione riguarderà sette fermate sulla linea A e si concluderà a febbraio 2021. Da oggi 19 novembre, il piano di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici sulla metro A prenderà il via dalla fermata Flaminio, che resterà chiusa fino al 22 novembre incluso. Si tratta di un serie di lavori che costringeranno a temporanee chiusure delle singole fermate della metropolitana di Roma. Ecco di seguito il calendario. Dopo Flaminio toccherà a Ottaviano, che resterà chiusa invece dal 25 al 28 novembre. Quindi ancora alla stazione Vittorio Emanuele, inaccessibile dal 3 al 6 dicembre, e ancora la stazione Lepanto, dal 2 al 5 gennaio, Spagna dal 20 al 24 gennaio 2012, Barberini dal 25 al 31 gennaio e infine alla stazione Repubblica, dal 18 al 21 febbraio.

Piano foglie, Ama: quali interventi

Piano foglie, Ama: “1000 strade pulite in 20 giorni”. L’azienda fa l’elenco degli interventi svolti dopo le piogge di inizio settimana. Prosegue poi l’affidamento a terzi di una parte del servizio. Oltre 150 strade negli ultimi due giorni, da via Tuscolana a via di Torpignattara, da via di Decima a via Oderisi da Gubbio. Ama corre ai ripari per pulire le strade della città dalle foglie che puntuali, a ogni autunno, coprono i tombini fino a otturarli, favorendo allagamenti alla prima pioggia, o rendono pericoloso il manto stradale specie per chi si muove su due ruote.