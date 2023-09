Lavoro Roma – Giovedì inaugura la biblioteca scolastica dedicata a Don Gallo a Tor Marancia

Il Municipio Roma VIII organizza per giovedì 14 settembre alle ore 17,30 un’iniziativa pubblica per ricordare Don Andrea Gallo nel decennale della sua scomparsa presso La Villetta Social Lab, Via degli Armatori 3 a cui partecipa anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

All’evento, oltre al presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri prendono parte anche Domenico “Megu” Chionetti, comunità San Benedetto al porto, Caterina Pozzi, presidente Cnca, Francesca Vetrugno, assessora alle Politiche educative e culturali Municipio Roma VIII, Walter Massa, presidente Nazionale Arci, Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Arci, Anna Falcone, avvocato e Francesca Fornario, scrittrice.

Alle ore 17 è prevista l’intitolazione della Biblioteca scolastica a Tor Marancia in viale Carlo Tommaso Odescalchi, 73 presso la scuola primaria Antonio Raimondi.

“Questa intitolazione della Bibliopoint – commenta il presidente Amedeo Ciaccheri – avviene nel pieno di un progetto di rivalutazione culturale per il quartiere di Tor Marancia.

La figura di Don Gallo (nella foto), è assolutamente centrale e deve essere un modello centrale per dare sostegno e forza alle realtà di base che sul territorio assieme alle agenzie formative come l’istituto comprensivo Poggiali Spizzichino svolgono un ruolo da protagonista nella coesione unitaria del territorio. Nell’incontro in nome di Don Gallo – conclude Ciaccheri – e dell’esperienza della comunità San Benedetto del Porto, un’esperienza modello di livello nazionale e internazionale e la partecipazione di associazioni di primo livello è un valore aggiunto a un’esperienza che integra l’importanza di comunità scolastica con la dimensione territoriale”.

