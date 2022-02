Lazio, Acerbi c’è e Immobile ci prova

Una buona notizia e mezzo, abbastanza per far sorridere Sarri. L’infermeria biancoceleste inizia a svuotarsi. Ieri, dopo un mese e mezzo, si è rivisto in campo Acerbi. Si è allenatore coi compagni dopo il lungo stop dovuto ad una ricaduta dell’infortunio che lo aveva colpito a dicembre. Il difensore ha finalmente smaltito il problema ed è a disposizione di Sarri.

Giovedì con il Porto all’Olimpico, nella gara di ritorno valida per i playoff di Europa League, Acerbi ci sarà. Da capire però se Sarri lo schiererà dal primo minuto. In sua assenza la coppia Luiz Felipe-Patric si è mossa bene. La Lazio, almeno in campionato, ha subito poco e sembra finalmente aver recepito le richieste del mister.

Forse per questo Sarri opterà per la coppia che da un mese e mezzo ha saputo dare risposte importante. Più probabile che il ritorno di Acerbi in campo coincida con la sfida con il Napoli di domenica sera. Quando il difensore avrà più minuti sulle gambe. A Formello è atteso anche Immobile, ma per l’attaccante la situazione è ancora poco chiara.

Ciro è stato colpito da un attacco influenzale ed è stato costretto a saltare la gara con l’Udinese. Conta di tornare ad allenarsi domani, alla vigilia della delicatissima sfida col Porto. Un allenamento non riuscirà di certo a metterlo nelle condizioni migliori, ma uno come lui fa comodo anche a mezzo servizio. La sua presenza all’Olimpico dipenderà da domani: se avrà smaltito la febbre sarà convocato da Sarri.