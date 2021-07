Lazio, Andreas Pereira: “Tornerei a Roma, ma con più spazio”

Ha avuto poco tempo per mettersi in mostra Andreas Pereira. Il brasiliano, arrivato alla Lazio la scorsa stagione, ha giocato poco. Ma nonostante questo vorrebbe tornare alla Lazio. Lo ha rivelato i un’intervista a Gianlucadimazrio.com: “Mi sono trovato benissimo a Roma, potrebbe essere la mia casa definitiva. Sono sicuro che, se mi venisse concesso più spazio, potrei fare meglio di quanto ho fatto. Anche i tifosi la pensano così, me lo hanno scritto sui social”.

Durante la sua avventura in biancoceleste il brasiliano ha dato il massimo nel tempo che gli è stato concesso: “Quando ero alla Lazio ho sempre dato il massimo. Nonostante mi venisse concesso sempre poco tempo. Le mie prestazioni sarebbero state migliori se mi fosse stato data più libertà. Invece entravo a fine partite e il comito che mi veniva assegnato non era il massimo. Mi piacerebbe tornare a vestire la maglia biancoceleste, ma solo se mi venisse dato più spazio”.

Su Inzaghi ei tifosi: “Con lui ho avuto un buon rapporto professionale, ma sono stati i tifosi il motivo principale per cui ho apprezzato la Lazio. E non li ho potuti nemmeno vivere allo stadio. Ho sentito il loro affetto soprattutto sui social. Amo lo spirito e lo stile di gioco che c’è in Serie A. Nel mio cuore la Lazio ha la priorità. Farei molto di più con più spazio a disposizione. Spero che la prossima stagione sia la migliore della mia carriera. Sto lavorando affinché questo accada. Mentalmente sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Ho voglia di giocare”.