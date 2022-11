Lazio, Assemblea Lega, frizioni col Napoli? Non è stato un pomeriggio sereno quello di ieri in Via Rossellini per l’Assemblea di Lega di Serie A. Il patron del Napoli De Laurentiis si è lamentato per il ritardo dell’inizio dei lavori e del fatto che, sembra, i presidenti abbiano parlato tra loro in gruppetti sparsi. Il presidente della Lazio Lotito ha provato a calmare gli animi ma il patron azzurro se l’è presa anche con lui accusandolo di fare “politica” all’interno di Via Rossellini.