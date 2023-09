Lazio-Atletico Madrid, insulti e spintoni ai poliziotti: arresto e daspo per due tifosi

Lazio-Atletico Madrid, insulti e spintoni ai poliziotti: arresto e daspo per due...

Insulti in inglese e spintoni ai poliziotti intervenuti per arginare due tifosi che stavano disturbando il pubblico durante l’incontro di Champions League Lazio – Atletico Madrid allo stadio Olimpico di Roma. Per i due giovani danesi è scattato l’arresto e 5 anni di daspo.

Ieri sera, durante la partita di calcio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, sono intervenuti in uno dei settori della tribuna Monte Mario dove 4 giovani, verosimilmente sotto l’effetto dell’alcol, stavano disturbando gli altri tifosi.

Lazio-Atletico Madrid, insulti e spintoni ai poliziotti: arrestati due giovani danesi

Due dei 4 ragazzi, tutti originari della Danimarca, andando verso il posto di Polizia, hanno spintonato più volte i poliziotti cercando di divincolarsi per eludere il controllo. Non solo. I due ragazzi hanno anche insultato in inglese gli agenti. I poliziotti allora li hanno bloccati e condotti negli Uffici di Polizia dello stadio Olimpico.

Dopo gli accertamenti i due giovani di 24 e 27 anni, sono stati arrestati perché gravemente indiziati dei reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Questa mattina, nelle aule di piazzale Clodio, la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura pre-cautelare.

E daspo per 5 anni

Parallelamente all’azione penale è stata avviata anche la procedura amministrativa. Tutti e 4 i ragazzi danesi sono stati sanzionati per aver violato il regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Per i 2 indagati, inoltre, il Questore ha emesso un provvedimento Daspo che gli vieta di accedere all’interno di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale in cui si svolgono incontri di calcio di qualsiasi livello e categoria per la durata di 5 anni.

Inoltre durante le fasi di afflusso del pubblico spagnolo, sono stati rinvenuti e sequestrati undici “fumoni”, ad altrettanti tifosi della squadra ospite, che li avevano nascosti. I tifosi spagnoli sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e saranno tutti proposti per il divieto d’accesso alle manifestazioni sportive (Daspo).

Controlli anche in curva Nord dove sono stati trovati e sequestrati altri tre artifici pirotecnici in possesso di tre tifosi laziali deferiti all’autorità giudiziaria. Anche loro verranno proposti per essere sottoposti al Daspo.