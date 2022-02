Lazio, bando per i piccoli borghi storici. Anci: “Grande opportunità”

Un bando per rilanciare rigenerazione culturale dei piccoli borghi storici. Così la Regione Lazio spinge la ripresa delle realtà del territorio. Entro il 15 marzo i piccoli comuni possono partecipare a un bando che ha come obiettivo proprio quello della rigenerazione non solo culturale, ma anche sociale del territorio.

Un’opportunità che il delegato Anci Lazio ai Lavori Pubblici e Urbanistica e Sindaco di Valentano, Stefano Bigiotti, ha definito “grande, per i piccoli comuni della nostra regione, i webinar che vengono organizzati da Anci Lazio sono inoltre un momento di grande confronto e chiarimento per gli amministratori”.

Ha aggiunto Bigiotti: “Voglio inoltre sottolineare quanto importante sia il bando di cui si parla, un’occasione in cui finalmente i piccoli centri diventano soggetti attuatori del PNRR; come Anci Lazio apprezziamo moltissimo la scelta del Governo di investire sui piccoli borghi, vero motore dell’Italia ma suscettibili allo spopolamento e alla carenza di servizi.”.

In conclusione il delegato Anci Lazio ai Lavori Pubblici e Urbanistica ha detto: “Continuiamo su questa strada, siamo sicuri che opportunità come questa si riveleranno svolte storiche per queste realtà”.