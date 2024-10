Lazio, Baroni: “Con la Juve prestazione di personalità”

La Lazio ci ha provato fino all’ultimo. Ha retto per 85 minuti nonostante l’inferiorità numerica. Ha provato a strappare un punto all’Allianz Stadium contro una Juve non bella ma come sempre solida. Solo l’autogol di Gila ha rovinato i piani di Baroni, che ha letto bene la partita e tenuto bene quasi fino alla fine. E proprio l’allenatore biancoceleste, ai microfoni di Dazn, si è detto soddisfatto della prova dei suoi.

Ha detto Baroni: “Oggi è un ulteriore step di crescita. La squadra nella difficoltà ha giocato una partita con compattezza e sacrificio, non rinunciando alla gestione della palla con personalità. Sono dispiaciuto per la sconfitta e per com’è arrivata su quel cross dove potevamo fare meglio. Rimane la consapevolezza di una prestazione importante. Ora ci rimettiamo subito a lavoro e si riparte. A noi piace stare alti, recuperare la palla più alta possibile. Oggi la squadra ha dimostrato che quando si abbassa un po’ sa tenere un blocco basso con ordine, compattezza e distanze. Ci dispiace comunque per i tifosi e per tutti, ma non usciamo a mani vuote da qua”.

Ha aggiunto l’allenatore: “I gol che abbiamo preso sono frutto di situazioni particolare. La squadra subisce pochi tiri e difende alta, a me non piace che stia bassa. Ho la qualità offensiva per rimanere più avanti. Quando siamo stati costretti abbiamo fatto molto bene a stare più dietro. C’è stata una crescita comunque a livello mentale e fisico. Io mi trovo in una grande società con una piazza importante e con grande pubblico, lavoro con una squadra disponibile e con tanta qualità. Con il mio staff daremo tutto per fare un calcio ambizioso. Passeremo sempre dal lavoro, più che parlare di obiettivi li vogliamo fare e raggiungere”.