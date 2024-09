Lazio, Baroni: “L’Europa League è un obiettivo”

Doppio debutto questa sera. Sarà la prima della Lazio in Europa League ma soprattutto la prima gara europea della carriera di Marco Baroni. Il mister biancoceleste, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Dinamo Kiev, ha raccontato le sue emozioni: “L’importante è esserci con la Lazio. Questa è una competizione meravigliosa: dovremo essere all’altezza. Abbiamo avuto poco tempo, ma abbiamo preparato bene la partita. Servirà una prestazione di livello per questa competizione che per noi è bellissima”.

Ha aggiunto baroni: “Questa è una squadra che deve crescere prestazione dopo prestazione. Non possiamo sbagliare una partita in campo europeo contro una squadra di livello. Abbiamo qualche piccola defezione e io credo molto nella squadra. Si parte da un minimo di 47 partite in stagione e non si può contare solo su 15-16 giocatori. Ci sono ragazzi che si sono allenati bene e che avranno le loro opportunità. Per me sono dei titolari”.

L’allenatore biancoceleste fa poi il punto su chi sarà in porta questa sera: “Quello è un ruolo delicato. Mandas è bravo e sta lavorando bene: presto andrà in campo. Ma domani Provedel sarà della partita. Castellanos? Ho parlato stamattina con Taty. Ha una voglia pazzesca di giocare e io di metterlo in campo, però ha fatto terapie negli ultimi giorni e si è allenato solo a parte. Dobbiamo avere lucidità: potrebbe essere della partita, ma non dall’inizio”.

Infine, su Tchaouna e Dele-Bashiru: “Dele-Bashiru ha qualità importanti, è un giocatore moderno con forza e velocità. Va costruito nel nostro centrocampo e stiamo lavorando su di lui. Domani ha grosse chance di partire titolare. Stesso discorso per Tchaouna, che sta trovando la sua collocazione. Deve stare sereno, lui come Isaksen”.