Lazio-Bologna, probabili formazioni: Caicedo in dubbio

La Lazio corre verso il primo posto, lo scudetto è un obiettivo non è più un’utopia. La banda Inzaghi cresce, vince, sogna. Anzi, il sogno sta diventando realtà, perché vada come vada i biancocelesti hanno dimostrato di poter veramente ambire alle primissime posizioni del campionato italiano. Per mantenere vivo l’obiettivo la Lazio dovrà superare il Bologna.

Una sfida insidiosa, perché la squadra di Mihajlovic ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Nella giornata precedente non è andata oltre l’1-1 casalingo contro l’Udinese, risultato comunque positivo viste le numerose assenze arrivate a quota 10 tra squalificati e infortuni che hanno messo in difficoltà la società rossoblù nelle scelte.

Caicedo in dubbio, c’è Correa

Se in casa Bologna sono diverse le assenze a causa degli infortuni, in casa Lazio l’infermeria è praticamente vuota, anche se potrebbe riempirsi di un elemento importante. Nelle ultime ore, infatti, Caicedo è stato sottoposto a degli esami strumentali a causa di una botta alla caviglia subita nell’allenamento odierno.

L’attaccante ecuadoriano è quindi in dubbio per la gara con il Bologna, al suo posto è pronto Correa, che ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per alcune settimane. L’altra assenza pesante riguarda Acerbi, non ancora al meglio dopo lo stop a seguito del riscaldamento della gara col Genoa. In casa Bologna confermato il tridente Palacio-Orsolini-Barrow.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Dominguez; Orsolini, Olsen, Barrow; Palacio