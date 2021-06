Lazio, caccia all’esterno: spunta Felipe Anderson

Cambia l’allenatore, cambia anche il modulo. La Lazio abbandona il 3-5-2 di inzaghiana memoria e si affida alla difesa a 4 di mister Sarri. Che, a differenza del predecessore, è più elastico in fatto di schemi. Al Napoli ha fatto grandi cose col 4-3-3, alla Juve ha vinto il campionato col 4-3-1-2.

L’unica certezza sembra quindi lo schieramento a 4 dietro, per il resto si affiderà alle qualità della squadra. In ogni caso la Lazio dovrà fare un mercato funzionale alle idee del nuovo allenatore. E al momento la priorità sembra un esterno offensivo. In questi giorni i nomi sì sono susseguiti, nelle ultime ore se ne è aggiunto uno che sa di nostalgia.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Felipe Anderson è finito sul taccuino del ds Tare. Il brasiliano ha alle spalle un passato alla Lazio. È arrivato a Roma giovanissimo, è esploso in biancoeleste. In Inghilterra, al West Ham, si è un po’ perso.

Alla Lazio potrebbe ritrovare la strada, per questo si è proposto. Nell’ultima stagione al Porto ha giovato poco, a Roma punta al rilancio. Ma i nomi per quel ruolo sono tanti: oltre a Felipe Anderson, infatti, si seguono con interesse Orsolini, Ilicic e Politano. Nomi importanti per fare grande la Lazio di Sarri.