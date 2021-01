Lazio, chi è Kamenovic: il terzino arriverà a Roma in estate

Il primo colpo della Lazio in vista del derby arriva dal mercato. Dimitrije Kamenovic, giovane difensore serbo classe 2000, è il primo, e forse unico, acquisto dei biancocelesti della finestra invernale di calciomercato. Arriva dal Cukaricki, squadra di prima divisione serba, per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Un rinforzo per il futuro, perché il terzino sarà a disposizione del club capitolino solo in estate.

La Lazio ha deciso di lasciarlo in Serbia per altri sei mesi per dargli il tempo di maturare, nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche nella Capitale per formalizzare la trattativa chiusa nella notte. Nel 3-5-2 di Inzaghi Kamenovic potrà giocare nel terzetto difensivo come largo sulla fascia sinistra. A patto, però, che Inzaghi rimanga ancora sulla panchina biancoceleste anche il prossimo anno.

Il nodo del mercato laziale è proprio il rinnovo del contratto del tecnico, in scadenza a giugno. Il discorso si protrae ormai da mesi. Nel marzo scorso, quando la Lazio volava in campionato, sembrava tutto fatto. Poi sono iniziati i rinvii e ad oggi, a pochi mesi dalla scadenza, non c’è ancora nessuna certezza, anche se lo stesso Inzaghi ha sempre rassicurato sulla sua voglia di Lazio.

Discorso simile va fatto anche per la Roma, perché Paulo Fonseca ha il contratto in scadenza a giugno. Ma al portoghese bastano i risultati per prolungare la sua esperienza sulla panchina giallorossa. Il suo contratto prevede infatti il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League, obiettivo ad ora centrato.

Per evitare flessioni e passi falsi Fonseca chiede però alla società uno sforzo per il mercato di gennaio. Le richieste sono sempre le stesse: un difensore e un attaccante. Il nome più caldo è quello di Stephan El Sharaawyi: l’esterno è stato vicino al ritorno in giallorosso già questa estate, è il primo obiettivo anche in inverno. Il club dovrà però muoversi alla svelta per evitare quanto accaduto pochi mesi fa, quando l’attaccante si è precipitato a Roma per firma trovandosi alla fine senza una squadra.