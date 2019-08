Lazio, chi è Pavlovic: dall’interesse della Juve al biancoceleste

Un acquisto per il futuro arrivato sotto traccia, come insegna il modus operandi del ds Igli Tare. La Lazio piazza un altro colpo in prospettiva assicurandosi dal Partizan Belgrado Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 seguito da mezza Europa. Lo volevano in tanti, compresa la Juve, alla fine l’ha spuntata la squadra biancoceleste, che ha trovato l’accordo con la società serba sulla base di 5,5 milioni di euro.

Il giovane difensore rimarrà al Partizan fino al termine della stagione, per completare il suo processo di maturazione prima di iniziare la sua nuova avventura in Italia, sponda Lazio. Che con Pavlovic si assicura un altro difensore di prospettive importanti dopo l’arrivo di Cipriano, destinato quest’anno alla Primavera biancoceleste.

Lazio, chi è Pavlovic

Giovanissimo (classe 2001), ma già titolare fisso del Partizan Belgrado, con cui finora ha collezionato sette presenze tra campionato e preliminari di Europa League. Fisico da corazziere: 194 centimetri d’altezza e una struttura imponente che lo rendono un difensore dominante. All’occorrenza può giocare anche in mediana, dove è stato già impiegato, ma il suo ruolo naturale è quello del difensore centrale.

Pavlovic è un colpo per il futuro: il giovane rimarrà infatti un’altra stagione in Serbia dove avrà sicuramente maggiori possibilità di essere impiegato per continuare ad accumulare esperienza che gli sarà di certo utile per il grande salto in Serie A. Cinque milioni per acquistarlo: una cifra importante per la Lazio che ha messo a segno un altro acquisto in ottica futura per ringiovanire la rosa biancoceleste.