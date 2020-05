Lazio, Correa: “Mi piacerebbe giocare in Premier League”

Talento e classe, ora anche i gol. Il Tucu Correa è stato sempre un diamante grezzo, uno di quelli da coccolare, da lasciare liberi di inventare lassù in avanti. Questo almeno fino a quando non ha incontrato Simone Inzaghi, che di attaccanti se ne intende. Così come di gol. E per questo, forse, l’argentino ha iniziato a farne con regolarità.

Tra le sue doti maggiori quello di essere un goleador spietato gli è sempre mnacta, forse perché non aveva mai avuto prima un maestro della categoria. Inzaghi gli ha dato fiducia, gli ha insegnato qualche movimento e facilitato dal gioco di squadra Correa ha iniziato anche a fare gol. Diventando uno dei giocatori più apprezzati del nostro campionato.

Correa, sogno inglese

Non è un mistero quindi che i maggiori club europei possano averci posato gli occhi sopra. Quando la conferma, e la voglia di novità. Passano dalla bocca del diretto interessato la paura di perderlo, nell’ambiante laziale, si materializza. Anche se, e questo lo dice la storia recente, per convincere Lotito a cedere uno dei suoi pezzi migliori ci vuol tanto impegno.

Su Instagram Correa ha espresso la sua curiosità di Premier League: “La Serie A è un bel campionato, è molto competitivo e noi ci stiamo comportando bene – ha detto l’argentino – tuttavia in futuro non mi dispiacerebbe giocare in Premier League. Al momento non ci sono offerte concrete ed io penso solo a dare il massimo con la maglia della Lazio. Comunque vorrei imparare meglio l’inglese. Lo parlo ma con l’accento troppo spagnolo. Il mio idolo? Kakà. L’ultima maglia l’ho scambiata con Palacio. Mentre la più importante che ho è quella di Messi”, ha dichiarato Correa.