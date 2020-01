Lazio-Cremonese Coppa Italia: orario, dove vederla in TV e probabili formazioni

La Lazio non si ferma più, continua a vincere e a rosicchiare punti alla coppia di testa formata da Juventus e Inter. Ancora difficile parlare di pretendente allo scudetto, ma la striscia di 10 vittorie consecutive pone i biancocelesti nella posizione di potersi mettere al tavolo delle grandissime. Impossibile ignorare una stagione come questa, piena di record e speranze.

Se per la vetta del campionato, nonostante la partita ancora da recuperare con il Verona, rimane una corsa difficile, per la Champions, obiettivo dichiarato, il discorso ovviamente cambia. Perché il consolidato terzo posto amplifica le possibilità di centrare finalmente un piazzamento che i biancocelesti riconcorrono da tempo. Intanto la Lazio si prepara alla gara di Coppa Italia contro la Cremonese in programma oggi alle 18.

Lazio-Cremonese, dove vederla in TV

La partita tra Lazio e Cremonese prevista per oggi alle 18 allo stadio Olimpico sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Per chi invece avesse necessità di vederla in differita potrà farlo tramite il servizio streaming di RaiPlay. Con la Sampdoria in vista nel prossimo impegno di campionato, la Lazio attuerà un massiccio turnover in vista della gara con la Cremonese lasciando a Roma alcuni big.

Correa e Lulic ad esempio è probabile che non vengano nemmeno convocati per la gara di stasera viste le condizioni non ottimali mostrate in settimana. A rischio panchina anche Radu, mentre si profilano gli straordinari per Immobile, che pur non al meglio della condizione potrebbe scendere in campo dal 1’. Ci sarà la possibilità di mettersi in luce anche per alcuni giovani, come ad esempio Adekanye.

Lazio-Cremonese, le probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Berisha. All. Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Ravanelli, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Valzania, Migliore; Ceravolo, Palombi. All. Rastelli.