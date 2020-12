Lazio, da oggi si torna in zona arancione per tre giorni

Come da Decreto, il Lazio da oggi torna zona arancione concedendo un parziale allentamento delle misure restrittive previste per il contenimento dei contagi da Covid durante le festività. Tre giorni con negozi aperti fino alle 21 ma bar chiusi (tranne l’asporto) e consegne a domicilio. Ok a spostamenti tra comuni e le visite a parenti e amici entro il coprifuoco delle 22. Consentite le funzioni religiose, le passeggiate e le attività motorie o ludiche in parchi e giardini pubblici.

A patire, restano bar e ristoranti, che continuano a pagare un prezzo altissimo: secondo i dati dell’Ufficio Studi Confcommercio, nel 2020 sono sparite oltre trecentomila imprese tra Covid e crollo dei consumi. Tra i settori più colpiti tempo libero, agenzie viaggio, abbigliamento, trasporti e, appunto, ristorazione.

L’emergenza sanitaria, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, restrizioni e chiusure obbligatorie incluse, ha acuito drasticamente il tasso di mortalità delle imprese che, rispetto al 2019, risulta quasi raddoppiato per quelle del commercio (dal 6,6% all’11,1%) e addirittura più che triplicato per i servizi di mercato (dal 5,7% al 17,3%).