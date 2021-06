Lazio, da oggi via le mascherine: quando vanno indossate

Da oggi, lunedì 28 giugno, cade l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto nelle regioni in zona bianca. La nuova regola vale, ovviamente, anche per il Lazio. Una novità che l’assessore alla sanità della regione Alessio D’Amato ha commentato così in una nota: “Abbassiamo le mascherine all’aperto, è un segnale positivo, ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità. Ma non dobbiamo smettere di stare attenti, la guardia deve sempre rimanere alta”.

D’Amato invita dunque a mantenere alta la concentrazione, ma i numeri del Lazio sono incoraggianti: “Il Lazio è la prima regione italiana per numero di immunizzati sulla popolazione e in questo momento – scrive l’assessore. – nella regione abbiamo un calo dell’incidenza pari a 12,83 ogni 100mila abitanti, stiamo riconvertendo i posti letto Covid, liberando le terapie intensive e assistiamo a un continuo miglioramento di tutti i parametri”.

Secondo il Comitato tecnico scientifico ha specificato: “Le persone devono sempre portare con sé una mascherina in modo da poterla indossare ogni qualvolta si creino tali condizioni; è raccomandato fortemente l’uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto; la mascherina deve essere sempre indossata negli ambienti sanitari secondo i protocolli in essere; deve sempre essere mantenuto l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblico; devono essere rispettate le disposizioni e i protocolli stabiliti per l’esercizio in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative”.

Quando è ancora obbligatorio quindi l’uso della mascherina? In tutti i locali e gli spazi al chiuso: teatri, cinema, musei, centri commerciali, autobus e metropolitane. Anche per bar e ristoranti le regole non cambiano: la mascherina va indossata quando ci si sposta per il locale e tolta quando si è seduti a tavola. All’aperto bisogna sempre portare con sé la mascherina per indossarla laddove non sia possibile evitare assembramenti. In tutti gli altri casi, all’aperto, può essere tolta.