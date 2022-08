Lazio, è record abbonati. Non accadeva dal 2013

La carica biancoceleste per assistere alla nuova stagione: da ben nove anni, ovvero dal 2013, la Lazio non raggiungeva questi numeri con la campagna abbonamenti. La quota psicologica delle 20mila tessere è stata superata, merito del rinnovato entusiasmo dettato da una campagna acquisti molto interessante come non veniva condotta da anni. L’obiettivo ora è superare il massimo raggiunto nella gestione Lotito al suo primo anno, ovvero la stagione 2004-2005, quando all’Olimpico si contarono 28,731 abbonati.