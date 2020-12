Lazio e Roma, arriva il campionato dopo gli impegni europei

Il sogno è stato riposto nel cassetto, pronto a riaprirsi a febbraio, quando l’urna di Nyon decreterà l’avversario della Lazio agli ottavi di Champions League. Fino a quel momento i biancocelesti saranno impegnati esclusivamente in campionato e in Coppa Italia. Potranno gestire forze e risorse per scalare una classifica al momento non troppo felice.

Se il passaggio del turno in Champions ha dipinto una Lazio eroica, le difficoltà in campionato sono state lo specchio di una rosa che avrebbe avuto forse bisogno di qualche ritocco in più. Non è un caso che già contro il Verona, avversario di sabato sera all’Olimpico, Inzaghi sia intenzionato a dare un turno di riposo a Immobile e Lucas Leiva, costretti agli straordinari nelle ultime settimane.

L’allenatore biancoceleste ha fiutato il pericolo: “Saremo impegnati di continuo in campionato, abbiamo 4 partite in 10 giorni, dovremo essere più continui”, ha ribadito in conferenza stampa. Un chiaro messaggio alla squadra, chiamata ad una risposta in campionato dopo l’impresa europea.

Arriva da un brutto K.O. oltre i confini nazionali la Roma, battuta ieri sera dal CSKA Sofia. Una sconfitta indolore, che ha permesso ugualmente ai giallorossi di passare come primi il girone di Europa League, ma che induce a qualche riflessione in più in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna, in programma domenica alle 15:00.

Fonseca può comunque ritenersi soddisfatto per due motivi: per il gol all’esordio dal primo minuto del giovanissimo Milanese, e soprattutto per il ritorno in campo di Smalling. Il difensore si è rivisto dopo un mese di stop, a Bologna proverà a stringere i denti per scendere in campo dal primo minuto. Un atto dovuto vista l’assenza di mancini, l’altro leader del reparto.

Per il resto Fonseca non dovrebbe avere molti dubbi: tornano tra i convocati anche i veterani Mkhytarian e Dzeko, a cui l’allenatore portoghese ha concesso un turno di riposo in Europa League.