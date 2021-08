Lazio, ecco Basic: il centrocampista è arrivato a Roma

Occhiale leggero e volto da ragazzino. Così Toma Basic, poco dopo le 21 di ieri sera, è atterrato a Ciampino con un volo privato. Ad attenderlo un amico e l’agente, oltre al team manager biancoceleste. Qualche abbraccio, poi subito nel van che ha portato il centrocampista in città. Poche ore di sonno per l’ex Bordeaux, stamattina alle 8 era già alla clinica Paideia per le visite mediche.

La Lazio ha piazzato un altro colpo per rinforzare il centrocampo. Basic, 24 anni, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Può sostituire Luis Alberto e Milnkovic-Savic, anche Lucas Leiva all’occorrenza. Anche se spesso ha ribadito di preferire quando lo impiegano più vicino alla porta. Sarri ha trovato un jolly per la sua mediana.

Arriva dal Bordeaux per otto milioni di euro, ha aspettato che il mercato della Lazio, bloccato dall’indice di liquidità, ritrovasse nuova linfa, nonostante avesse altre offerte in giro per l’Europa. Ha scelto la Lazio e ha fatto di tutto per arrivare a Roma.

Il mercato della Lazio ora è entrato nella fase più calda: l’Inter ha praticamente chiuso per Correa. L’argentino da tempo ha manifestato la voglia di sbarcare a Milano, presto verrà accontentato. I biancocelesti ora sono alla caccia dell’esterno: c’è chi parla di un mister X, un probabile colpo a sorpresa studiato da Tare. Al momento il nome più gettonato è però uno che si ripete da tempo: quello di Kostic. Per chiudere l’operazione è prima necessario che parta Kamenovic, la Lazio ha già troppi extracomunitari in rosa.