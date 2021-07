Lazio, ecco Felipe Anderson: il brasiliano torna a Roma

Ha lo stesso sorriso, la stessa voglia. Qualche anno in più, ma lo scatto è quello di sempre. Felipe Anderson torna alla Lazio, è tutto fatto per il nuovo inizio del brasiliano in biancoceleste.

Al West Ham, club proprietario del cartellino, andranno 3 milioni di euro. La Lazio non dovrà sborsare però la cifra richiesta, perché è il corrispettivo di quanto il club inglese deve ancora riconoscere alla Lazio dopo il trasferimento di Felipe e che la Lazio non intascherà.

Un colpo importante per il club di Lotito, che accontenta così Maurizio Sarri. L’allenatore ha spinto tanto per avere il brasiliano in rosa. Un giocatore ideale per il 4-3-3 del tecnico toscano, o in alternativa, per giocare tra trequartista nel 4-3-1-2.