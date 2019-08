Lazio, ecco Jony: lo spagnolo può giocare il derby

La telenovela(s) è finita, Jony è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. L’esterno spagnolo è arrivato a Roma ormai da un mese, si allena regolarmente con la squadra e sta anche convincendo Inzaghi. Ma fino a poche ore fa non poteva essere utilizzato in competizioni ufficiali.

Il motivo? Il transfer che la FIFA tardava a convalidare a causa del contenzioso verbale tra Lazio e Malaga, squadra da cui proviene Jony, per un’ipotetica irregolarità nella trattativa che il club spagnolo imputava ai biancocelesti.

Jony, transfer arrivato: ora c’è il derby

Dopo settimane di attesa finalmente è arrivato l’o della FIFA al tesseramento di Jony con la Lazio, come comunicato dalla stessa società biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica che la FIFA ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Jonathan Rodriguez Menendez, il quale sarà dunque a disposizione del mister Inzaghi in occasione della gara di domenica contro la Roma”.

Lo spagnolo sarà quindi a disposizione di Inzaghi per il derby, anche se sembra improbabile che possa scendere in campo dal primo minuto. Per Jony quindi si prospetta uno scampolo di gara in caso di necessità. Un’arma in più per Inzaghi in vista dell’inizio di stagione.